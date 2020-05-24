شكرا لقرائتكم خبر عن مكبرات الصوت تجوب شوارع سفاجا للتوعية بضرورة ارتداء الكمامة وتجنب الزحام في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إطلاق حملة توعية من خلال سيارة بمكبرات صوت تجوب الشوارع لتوعية الناس والمطالبة الجدية للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة المواطن.

وقالت «المغربي» إنه بالتعاون مع الشباب والرياضة جابت سيارة تحمل مكبرات صوت بهدف توعية المواطنين وتذكيرهم بحجم ما يعيش فيه العالم في مجابهة فيروس «كورونا»، وإخبارهم أن الخطر لا يزال قائمًا ولم ينتهِ بعد، وتوعيتهم بضرورة لبس الكمامة وتجنب الزحام خلال أيام عيد الفطر المبارك.

سيارة بمكبرات صوت تجوب شوارع سفاجا للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا في عيد الفطر

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالمواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» مع تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل.