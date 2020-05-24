شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء العيد تهزم كورونا في مستشفى العزل والمدينة الجامعية بالإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم أجوا ء الحظر والتزم المواطنيين بالإسماعيلية بتعليماته، لكن لم تمنع تلك الإجراءات أجواء الفرحة بالعيد وطقوسه في مستشفى العزل بأبوخليفة، حيث أدى الأطباء والعاملون صلاة العيد ملتزمين بالتباعد في ساحة المستشفى، وقام عدد منهم بتوزيع الحلوى على المرضى وسط تهنئة بعيد الفطر المبارك.

وتكرر المشهد في المدينة الجامعية للطالبات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وشاركت الدكتوره ماجده هجرس رئيس جامعة قناة السويس أبناء مصر العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر بمقر إقامتهم، حيث يقضون فترة الحجر الصحي المؤقت تنفيذا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

حرصت رئيس الجامعة على التواجد بمقر المدينة في ساعه مبكرة من الصباح، وبحضور الدكتور محمد القيشاوي مدير المستشفى الميداني، هدى فرج أمين الجامعة المساعد.

و أطلقت تكبيرات العيد المسجله في بداية مظاهر الفرحه ثم تم توزيع اعلام مصر والحلوى والهدايا التذكارية على أفراد الفوج وسط أجواء تعكس الفرحه وضمن إجراءات احترازيه مشدده طبقا لتعليمات وزارة الصحه لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وهنأت رئيس الجامعة العائدين من الخارج بالعيد، وأكدت أن الجامعة سخرت كل إمكاناتها لخدمتهم في اطار توجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي ومتابعة وزير التعليم، لتوفير سبل الراحة لهم.

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و أعرب أفراد الفوج عن سعادتهم بحسن الاستقبال وتلك الأجواء المبهجة.

مستشفى العزل والمدينة الجامعية بالإسماعيلية

مستشفى العزل والمدينة الجامعية بالإسماعيلية

مستشفى العزل والمدينة الجامعية بالإسماعيلية

مستشفى العزل والمدينة الجامعية بالإسماعيلية

مستشفى العزل والمدينة الجامعية بالإسماعيلية

مستشفى العزل والمدينة الجامعية بالإسماعيلية

مستشفى العزل والمدينة الجامعية بالإسماعيلية