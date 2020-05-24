شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ المصريين بعيد الفطر ويوجه التحية للشهداء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين«>
وتابع: «وانتهز هذه الفرصة لكي اقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الابرار، الذين جسدوا اروع الامثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت امامها موجات الارهاب والشر، ولتنعم مصر بالامن والاستقرار ... كل عام وأنتم بخير».
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