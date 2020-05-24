شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 11 مريض كورونا بمستشفى عزل العجمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزي في الاسكندرية، إن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية ارتفع إلى 422 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه جرى تحويل ١٦ حالات جدد الأحد مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

وتابعت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم مشيرة إلى أنه يتم اجراء تحليلين للمصاب المتعافى وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافياً .

وأضافت أنه تم تعافي ١١ حالة جديدة من المحتجزين بمستشفى عزل العجمي ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى ١٤٩ حالة كما تم تحويل ٣ حالات إلى العزل المنزلي.ولفتت إلى أن المستشفى مجهز بـ 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.