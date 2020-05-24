شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء وتعافي 11 مصابا بكورونا بعزل قها وخروجهم أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحجر الصحى بقها شفاء 11 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفى بينهم سيدتين مسنتين وطبيب من مستشفى بنها الجامعي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 235 حالة.

ووصفت المستشفى في بيان لها أن خروج هذا العدد من المرضى هو العيد الحقيقي للفرق الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد سعد خيامي مدير الفريق الطبي الخامس المتواجد بالمستشفى أنه جرى خروج وشفاء وتعافي الطبيب أحمد مجدي أبوالدهب إخصائي الأطفال وحديثي الولادة بالادارة الطبية بجامعة بنها.

وكانت المستشفى استقبلت مصابين جدد بفيروس كورونا ليلة العيد وقدم لهم الفريق الطبي الورود والشيكولاته لرفع روحهم المعنوية احتفالا بحلول عيد الفطر.

وأصدرت المستشفى بيانا على صفحتها بـ«فيس بوك» أكدت فيه تقديم خدمة طبية بمواصفات عالمية لمرضي الفيروس تنافس أفضل المستشفيات الخاصة مع فريق طبي متكامل من أفضل الأطباء والتمريض.

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