شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يقدم هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة العيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، فيديو عبر موقع «فيس بوك»، لتقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين في منازلهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

فقد وجه سيادته بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، يأتى ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا .

وشمل الفيديو لقطات من زيارة أفراد من الجيش لمنازل الشهداء والمصابين، الذين من جانبهم توجخوا بالشكر للرئيس السيسي.