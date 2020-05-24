شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ميدان مصطفى محمود قبل وبعد كورونا.. وخلو ساحة المسجد في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يشهد مسجد مصطفى محمود والميدان إقبال كبير من جانب المواطنين في المناسبات المختلفة وعلى رأسها عيد الفطر المبارك، حيث كان يحرص المواطنين على أداء صلاة العيد ثم تبادل التهانى في ميدان مصطفى محمود وسط انتشار لبائعى البالونات وألعاب الأطفال كأحد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر .

Advertisements

ولكن في ظل إجراءات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على حياة المصريين، اختلف المشهد تماما داخل مسجد مصطفى محمود والميدان ، ورصد ”الخليج 365” خلو ساحة المسجد من المصليين التزاما بقرارات الدولة التي تحقق الاهتمام بصحة المواطنين ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

ويأتي التزام المواطنين بالقرارات في إطار التكاتف مع الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتحقيق التباعد الاجتماعى بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين .