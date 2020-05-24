شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن وضع حجر أساس مسرح "دولت أبيض" بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن وضع حجر أساس مسرح "دولت أبيض" بالجامعة بأحدث التقنيات العالمية، موضحا أنه يمثل نقلة نوعية في نشاط الجامعة المسرحي وتقديم جيل من طلاب المسرح لمصر والعالم.

وقال الدكتور الخشت فى بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " ندعم الفن الراقي ونتطلع لعصر مسرحي ذهبي إيمانًا بدور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيا وفكريًا.





وأكد رئيس جامعة القاهرة ، أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة في إطار تقاليدها الراسخة، وسعيًا من الجامعة لتكوين جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة نقدمه هدية لمصر والعالم، حيث تسعى جامعة القاهرة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة.

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وأشار الدكتور الخشت إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، منعزلًا عن بقية الأدوار المنوط بها أداؤها لبناء الشخصية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ان الفن أحد أهم مظاهر الحضارة وتقدم الأمم، وأن الحضارة لاتقوم على العلوم فقط، بل تقوم على الإيمان والفنون والآداب.

وتابع الدكتور محمد عثمان الخشت ، أنه وإلى جانب أن الفن متعة، فهو أيضًا فرصة لمراجعة الذات وفرصة للتخلص من أدران النفس والحزن والهموم وأحيانًا أخرى يتحول إلى نوع من العلاج المعرفي وفرصة لمشاركة تجارب الآخرين، الإنسانية والجمالية.