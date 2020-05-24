شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس مهنئا بالعيد: كل سنة وأنتم طيبين.. متسيبوش كورونا تمنعكم من السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المهندس نجيب ساويرس، المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم عيدا طيبا وأوقاتا مليئة بالصحة والسعادة والفرحة بالحياة، طالبا منهم ألا يتركوا فيروس كورونا يمنعهم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على تويتر: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة وفرح بالحياة، ومتسيبوش الكورونا دى تمنعكم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء".

من ناحية أخرى، وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس، قرار فرض حجر صحى على الزائرين لمدة 14 يومًا فى بريطانيا، بأنه الأكثر غباءً، قائلا: "القشة الأخيرة لتدمير السياحة والاقتصاد"، متسائلا: "من ذا الذى يوافق على قضاء إجازة لمدة أسبوعين فى الحجر الصحى؟".

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وقال ساويرس فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "فرض الحجر الصحى لمدة 14 يومًا هو القرار الأكثر غباءً، وهو القشة الأخيرة لتدمير التجارة السياحية والاقتصاد، وخاصة المملكة المتحدة التى لا تزال ترى عواقب خروجها من الاتحاد الأوروبي!، من ذا الذى يوافق على قضاء إجازة لمدة أسبوعين فى الحجر الصحي؟".

وفى سياق آخر تفاعل رجل الأعمال نجيب ساويرس، مع مشهد لقاء رمضان البرنس الذى يجسده النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" بابنته مريم الذى يعرض فى سباق دراما رمضان الحالى، وعبر نجيب ساويرس عن تأثره من المشهد الذى تربع على قائمة الأكثر مشاهدة فى موقع "يوتيوب" برسالة حزينة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "مشهد بنت رضوان وهى معدية جنبه يكسر القلب".

وتربع مشهد لقاء رمضان البرنس الذى يجسده النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" بابنته على قائمة الأكثر مشاهدة فى موقع "يوتيوب"، حيث حقق أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، والذى تسبب فى بكاء المشاهدين، بعد لقائه الأول بابنته دون أن يواجهها بشكل مباشر، حيث علم بمكان منزل "الأسطى محمود" محمد جمعة الذى يرعاها منذ صغرها، وانتظر أسفل المنزل حتى الصباح الباكر.

واستكمل المشهد بعد نزول "الأسطى محمود" وركوبه الميكروباص الخاص به وانتظر أولاده ومن ضمنهم "مريم"، وبمجرد رؤية "رضوان لها" بكى بعد اشتياق دام لخمس سنوات، واستعان المخرج بأغنية للمطرب أحمد سعد والتى حملت اسم "كبرتى"، التى استطاعت أن توصل إحساس "رضوان" للمشاهدين بكل سلاسة.