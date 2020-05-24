فيديو وصور.. تكبيرات وصلاة عيد الفطر لأسرة مصرية من داخل المنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب غلق المساجد وإلغاء صلاة عيد الفطر هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا، أقامت أسرة الداعية أحمد المالكي، الباحث بمشيخة الأزهر بشعائر صلاة عيد الفطر المبارك. Advertisements وأكد الشيخ المالكي علي ضرورة أن تتخذ الأسر المصرية جميع وسائل الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأن تكرر تكبيرات العيد طوال أيام عيد الفطر المبارك داخل المنزل بعد كل صلاة.

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