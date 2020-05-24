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تداول فيديو لإمام مسجد في نبروه يهرب من الشرطة لإمامة صلاة العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه فرار أحد الأئمة بعد مداهمة الشرطة لتجمع مواطنين كان ينوي إمامته لصلاة العيد فى مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وجارى التأكد من صحة الفيديو..

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كانت وزارة الأوقاف أقرت إلغاء صلاة عيد الفطر بالساحات، مؤكدة أنه سيتم بث صلاة عيد الفطر لمبارك من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بحضور 20 مصليا تحددهم وزارة الأوقاف، ويلقي الخطبة الشيخ يسرى عزام، أحد أئمة الوزارة المتميزين.

وعممت وزارة الأوقاف، منشورا على المديريات الإقليمية، حول ضوابط عيد الفطر المبارك، وتشغيل التكبيرات عبر مكبرات الصوت بالمساجد، على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل  المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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