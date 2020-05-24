شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شكل حركة المواصلات فى عيد الفطر بسبب كورونا "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة، تساءل البعض عن كيفية حركة المواصلات، وبناءً عليه نوضحها فيما يلى: خلال فترة عيد الفطر من 24 لـ 29 مايو يسمح بحركة السيارات الخاصة "الملاكي" من 6 صباحا حتى 5 مساءً حركة السيارات الخاصة داخل المحافظة نفسها وبين المحافظات يسمح بتحرك السيارات الأجرة داخل المحافظة نفسها 6 صباحا حتى 5 مساءً لا يسمح بتحرك السيارات الأجرة والحافلات بين المحافظات توقف المواصلات العامة مثل : Advertisements السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام والمراكب النيلية

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