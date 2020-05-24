شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: منفتحون على تعاون دولي لتحديد مصدر فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الصينى وانج يي اليوم الأحد ، إن بلاده منفتحة على تعاون دولي لتحديد مصدر فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كان وزير الخارجية الصينى وانج يي قال اليوم الأحد، إن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفا أن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.

وقال وانج، متحدثا في مؤتمر صحفي، إن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي.