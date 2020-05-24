شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8599 إصابة و153 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، اليوم الأحد، تسجيل 8599 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 344481، بالإضافة إلى تسجيل 153 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3541، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وأمس، قالت روسيا، إنها سجلت 9434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 335882.

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وأبلغ مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا عن 139 حالة وفاة جديدة بعد تسجيل 150 حالة في اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 3388.

وكان قد أكد فيكتور مالايف، مستشار المدير العلمي لمعهد بحوث علم الأوبئة في روسيا، أن روسيا يمكن أن تتجنب موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مالايف، أنه لم تظهر ذروة واضحة فيروس كورونا في روسيا، بالإضافة إلى أن عدد المصابين يزداد بصورة سلسة، كما ان الزيادة في عدد المصابين ثابتة ومستقرة عمليا.