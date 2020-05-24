محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تلقت محافظة الجيزة بلاغا، صباح اليوم الأحد، بشأن سقوط عقار مكون من أرضي و 4 أدوار بحارة الهنيدي من كورنيش النيل بحي شمال الجيزة.
وأكدت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سرعة توجه أجهرة الحي والحماية المدنية.
وأشارت المحافظة إلى عدم وقوع ضحايا أو إصابات، وأن العقار خالٍ من السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- انهيار عقار بالجيزة من 4 أدوار.. والحماية المدنية تتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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