مصر | حريق في مستشفي الهلال الأحمر بوسط القاهرة (فيديو)

اندلع حريق محدود بمستشفى الهلال الأحمر بشارع رمسيس وسط القاهرة صباح اليوم الأحد وانتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن 3157 مسجونًا من المحكوم عليهم، حيث تضمن القرار الإفراج عن محسن السكري الضابط السابق، المتهم بقتل سوزان تميم، وذلك بعد مرور 12 عامًا من قتلها.

وفي 2012، أيدت محكمة النقض المصرية حكم محكمة جنايات القاهرة بالحكم السجن المؤبد للمتهم الأول في القضية ضابط الشرطة السابق محسن السكري.

وقالت النيابة العامة، آنذاك، إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم.

يذكر أنه الحكم عليهما جاء بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عامًا لمصطفى و25 عاما للسكري.

Advertisements

وكانت شرطة دبي، قد أعلنت في نهاية يوليو 2008، العثور على سوزان مقتولة في شقتها بدبي، مصابة بطعنات سكين، وفي 11 أغسطس 2008، أعلنت أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي، وتم القبض عليه.