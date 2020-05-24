شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن توقعات طقس أيام عيد الفطر: اختلاف بين الصعيد والدلتا 10 درجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ 3 أيام المقبلة، أيام عيد الفطر المبارك .

وعن طقس اليوم الأحد أول أيام العيد يتوقع خبراء الأرصاد الجوية توالى الانخفاض في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية عن اليوم السبت على القاهرة ويتجاوز 10 درجات على جنوب البلاد، ليسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء .

والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحرى، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد، مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وتشهد البلاد أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، أمطار خفيفة ( 50 % تقريباً ) على السواحل الشمالية الشرقية، وذلك على مناطق متفرقة وفى فترات متقطعة من اليوم .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط .

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جداً وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والبحر الأحمر مضطربة جداً وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «28– 18»، الإسكندرية «25– 20»، قنا «32- 23»، الأقصر «33 – 24»، أسوان «34– 25» .

أما ثانى يوم العيد فيشهد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى .

والرياح معتدلة تنشط احيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد، مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

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القاهرة الكبرى «28 – 17»، الوجه البحرى «27 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33 – 22»، شمال الصعيد «31 – 18»، جنوب الصعيد «35 – 21» درجة مئوية.

أما يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر فيشهد طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على معظم الأنحاء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «30 – 19»، الوجه البحرى «30 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 25»، شمال الصعيد «34 – 20»، جنوب الصعيد «37 – 22» درجة مئوية.