شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء «العيد» فى زمن كورونا.. صلاة بالمنازل وتشديدات أمنية لتطبيق الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية أن من صلى صلاة العيد فى المنزل سيحصل على أجرها كاملا، ومن يفعل ذلك سيأخذ ثوابًا أكبر لأنه أكثر حرصًا على حياة الناس وهو ما يدعو إليه الإسلام، ومن خالف تلك الإجراءات الاحترازية ودعا للصلاة فى المساجد أو على أسطح المنازل أو أى تجمع فى أى مكان فهو آثم فى ظل انتشار فيروس كورونا.

ونبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والعاملين، بتشغيل مكبرات الصوت بالتكبير المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم دون السماح بفتح المسجد أثناء التكبير أو السماح بصلاة العيد داخل المسجد أو خارجه أو التكبير المباشر من الإمام أو العمال أو غيرهم، والحرص فقط على فتح مكبرات الصوت لإذاعة التكبيرات المذاعة عبر إذاعة القرآن الكريم.

من ناحية أخرى، تشدد الأجهزة التنفيذية، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء فى إطار خطة الدولة لمواجهة تفشى وانتشار فيروس كورونا، فيما واصلت الأجهزة الأمنية تطبيق خطة انتشارها وكثفت من تواجد عناصرها فى الشوارع والميادين وعلى الطرق السريعة، وتوقعت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية اليوم ويتجاوز 10 درجات جنوب البلاد، بحيث تسجل فى القاهرة 28 والإسكندرية 25، وقنا 32 والأقصر 33، وأسوان 34.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، طريقة العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، وذلك ضمن خطتها للعمل على ٣ شرائح الفترة المقبلة، بحيث سيتم التوسع فى مستشفيات التشخيص لعلاج فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو توضيحيًا لكيفية التعامل فى المنزل من بداية الاشتباه وحتى التأكد من الإصابة بالفيروس وطريقة التعامل طوال فترة العلاج منزليًا.

وشهدت المحافظات أمس، حالة من الاستنفار، وتم التشديد على المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء فى المنازل، خلال أيام العيد وعدم الإخلال بالإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للطاقات البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

إلى ذلك، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فتح باب تلقى طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً إلى أن الهيئة ستتولى استيفاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه النوعية من الكمامات، خصوصًا فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد، فيما تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة التفتيش على 7968 مصنعًا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة العمال.

وقالت الوزيرة إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التى اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

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فى سياق متصل، شهدت مستشفيات العزل المخصصة لمصابى كورونا ارتفاعًا فى أعداد المتعافين، وسجل مستشفى ملوى بالمنيا قدوم مولودة جديدة لإحدى المصابات، فيما شهدت مستشفيات جامعة الزقازيق ولادة أول طفلة لسيدة عائدة من الخارج.

إلى ذلك، احتفلت موريتانيا والصومال، ومالى، والنيجر، وساحل العاج، أمس، بأول أيام عيد الفطر، أمس، بعد ثبوت رؤية هلال شوال، وجاءت الاحتفالات فى إطار مجموعة من الإجراءات الاحترازية نتيجة لتفشى فيروس كورونا.

وألغت السلطات صلاة العيد وشددت حظر التجوال طوال أيام عيد الفطر، ليبدأ من الرابعة عصرًا وحتى السادسة صباحا على أن يعود الحظر بعد أيام العيد أى من يوم الثلاثاء المقبل إلى الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا لمدة 3 أسابيع.