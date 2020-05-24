شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة المشروعات البحثية لطلاب النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء ظهور نتيجة صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى إلكترونيا وبالمدارس، وذلك بعد انتهاء عملية تقييم المشروعات البحثية. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تقييمات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2019 -2020 عبر موقعها الرسمى وبوابة التعليم الأساسى بها حيث بدأت نشر نتيجة نهاية العام لتلاميذ الصفوف «الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائى، والأول والثانى الإعدادى».

‎وتسجيل الرقم القومى وتحديد الصف الدراس والعام الدراسى والفصل الدراسى. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة أيضا من خلال الاتصال من أى خط أرضى على 0900100، كما يمكن لأول مرة استخراج شهادة بيان النجاح من على الموقع الإلكترونى. ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم يحصل الطلاب الذين اجتازوا المشروعات البحثية على 100% من درجات الترم الثانى ويتم إضافتها لمجموع الترم الأول وتعلن نتيجة الطلاب خلال العام الدراسى كاملا بالمدارس وينقل الطلاب للصف الأعلى.

وفى سياق آخر، اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (١٥٣٠٢٠) طالبا الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسى الثانى من أصل 155055 طالبا.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠%، كما اعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩%.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم (٢٠٣٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات فى ٢١ يونيو المقبل.

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