شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمام وزير البترول.. حفر 10 آبار استكشافية للغاز باستثمارات 314 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير حديث للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، عن الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجار حفر بئر أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار وذلك خلال الفترة من يوليو 2019 حتى إبريل 2020.

وأشار التقرير الذى تلقاه طارق الملا وزير البترول من المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى 2019 -2020، إلى أنه تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجار الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد أدنى حوالى 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على ٧ اتفاقيات أخرى جديدة بإجمالى استثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار. وفى مجال الإنتاج أوضح التقرير أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعى نحو ٢ر٧ مليار قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبوالنجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى هى المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة «ب» والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق، والمرحلة التاسعة «ب» بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالى 28 بئرا على الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئرا تنموية على الإنتاج. وأشار التقرير إلى الاستمرار فى تأمين احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بالسوق المحلية وفى مقدمتها قطاع الكهرباء الذى يمثل استهلاكه حوالى 60.3% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى، بينما يمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالى 39.7%.، ولفت إلى النجاح فى توصيل الغاز الطبيعى إلى 936 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة بالرغم من التحديات الراهنة التى تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم توصيل الغاز إلى 48 منشأة صناعية و163 منشأة تجارية بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز.