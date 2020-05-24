شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ بدء تشغيلهما.. القطارات والمترو «خارج الخدمة» ٦ أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة فى تاريخ السكة الحديد المصرية تتوقف حركة القطارات لمدة ٦ أيام بشكل كامل وفى جميع الاتجاهات وذلك منذ أن تم تدشينها عام ١٨٥٤، عقب قرارات مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعى بدءا من اليوم وحتى ٢٩ مايو الجارى بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن توقف حركة قطارات المترو لمدة ٦ أيام وهى المرة الأولى فى تاريخ المترو الذى يتوقف فيها عن العمل منذ أن تم تشغيله عام ١٩٨٧.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن السكة الحديد خسرت إيرادات ٧ ملايين راكب وهو متوسط عدد الركاب الذى قامت بنقلهم خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك العام الماضى.

وأصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توجيهات باستغلال فترة الإجازة وعدم تشغيل القطارات فى صيانة القطارات والحفاظ على مرفق والتشديد على إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى قام المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد بجولة تفقدية بمحطة القاهرة.

وقال فى تصريحات صحفية إن الهيئة أصدرت تعليماتها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بما يحافظ على المنشآت والبنية الأساسية والوحدات المتحركة بالورش والمحطات واتخاذ الإجراءات التأمينية بما يكفل عدم المساس بممتلكات الهيئة علاوة على استغلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للقيام بأعمال صيانة العربات والجرارات وأعمال صيانة وتجديدات السكة وأعمال الصيانة العاجلة للمنشآت والمحطات بالتوازى مع أعمال التعقيم والتطهير لوحدات ومكونات السكة الحديد.

من ناحية أخرى كشف تقرير لوزارة النقل أن متوسط الركاب اليومى للقطارات بلغ ٣٠٩ آلاف راكب تم نقلهم خلال ٧٠٧ رحلات، حيث تم نقل ١٠٩ آلاف فى قطارات المسافات الطويلة و٢٠٠ ألف راكب فى الرحلات القصيرة.

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وفى الوقت الذى بلغ فيه المتوسط اليومى لركاب مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة مليونا و٢٤ ألف راكب، كان للخط الأول حلوان / المرج «نصيب الأسد» بمتوسط ٥٨٩ ألف راكب يوميا، وبلغ عدد ركاب الخط الثانى شبرا الخيمة / المنيب ٣٧٢ ألف راكب، وركاب الخط الثالث العتبة / نادى الشمس ٦٢ ألف راكب يوميا.

ومن جانبها، واصلت هيئة السكك الحديدية، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير.