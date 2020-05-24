شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..السيسى يقدم هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفى إطار المشاركة الوجدانية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للإحتفال بهذه المناسبة المباركة ، وجه سيادته بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية ، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا .

وعبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات ، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه

يأتى ذلك إنطلاقاً من حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفاناً من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته .

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