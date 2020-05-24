شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. توقف خطوط هيئة النقل العام والأتوبيس النهرى لمدة 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقف اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، خطوط هيئة النقل العام وخطوط الأتوبيس النهرى، بدءا من اليوم ولمدة 6 أيام، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف المواصلات العامة طوال إجازة العيد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للسيطرة على الفيروس وحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم .

من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة ستستغل وقف الحركة خلال إجازة عيد الفطر، فى صيانة أسطولها بالكامل ليعمل بكامل طاقته بعد العيد مباشرة، مع العمل على تعقيم الحافلات بالكامل خلال الـ5 أيام المقرر وقف الحركة على مستوى الجمهورية بها.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ"الخليج 365"، أن الهيئة وضعت خطة مسبقة لاستمرار العمل فى الجراجات وورش الصيانة مع استمرار عمليات التعقيم، وتكثيف تواجد الأمن بالجراجات، مع التنبيه على مهندسى الصيانة وضع خطة صيانة للمركبات بالكامل.

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كان رئيس الهيئة أشار إلى أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، سيتم منع المواطنين من ركوب أتوبيسات الهيئة حال عدم ارتدائهم الكمامة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، حفاظا على مستخدمى خطوط هيئة النقل العام من الإصابة بفيروس كورونا، وأن الهيئة تنسق بشكل كامل مع شرطة النقل والمواصلات لتطبيق إجراءات الوقاية الجديدة التى أعلنها رئيس الوزراء، وكذلك تطبيق الغرامات المقررة "4 آلاف جنيه".

وأشار رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى أن الهيئة طبقت بالتزامن مع إعلان الدولة حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، كافة الإجراءات الوقائية، خاصة أن الهيئة تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وعممت بشكل فورى عمليات التعقيم بكافة جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة، حيث يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين، لعدم انتشار ونقل العدوى، كذلك الكشف بشكل يومى على السائق والمحصل قبل صعوده للأتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.