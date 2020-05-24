شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف إرشادات العزل المنزلى للأطفال للحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات التعامل مع الأطفال أثناء الحجر المنزلى، والتى تضمنت تنظيم وقت النوم الخاص بالأطفال مع الابتعاد عن أسلوب التخويف من تقديم المعلومة للأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها، ضرورة تذكير الطفل بضرورة غسل اليدين بطريقة سهلة كربطها بلعبة ما وشرح الطريقة الصحيحة لغسيل اليدين لمدة 20 ثانية بطريقة مبسطة كربطها بأغنية يحبها.

وقالت وزارة الصحة والسكان: ينبغى إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن مشاعر الخوف والقلق ووضع حلول معه للتغلب على هذه المشاعر، وتابعت الوزارة: ينبغى عمل روتين يومى ممتلئ بالأنشطة التى يحبها الطفل كممارسة الرياضة

وكشفت وزارة الصحة، عن أهم الشروط الواجب توافرها فى العزل المنزلى منها وجود المريض فى غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، مشيرة إلى أن العزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج وشرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

Advertisements

وأوضحت وزارة الصحة، أن مواصفات المنزل الذى يتم عزل المريض فيه يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمام خاص ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض فى كل مرة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يجب تواجد شخص واحد من الاصحاء غير مسن مسئول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التى يحتاج إليها ولا يجب أن يدخل الغرفة، وإذا اضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية للمريض خاصة به بجانب منع الزيارات.