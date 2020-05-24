شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تكبيرات عيد الفطر المبارك بلغة الإشارة للصم والبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك بصوت المقرئ الشاب محمود إسماعيل، ويترجمها بلغة الإشارة محمد إدريس مترجم لغة الإشارة للصم والبكم. وجاءت صيغة التكبيرات، كالتالى: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا). Advertisements

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