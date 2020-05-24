شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تكبيرات عيد الفطر المبارك من أحد المساجد بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أصوات تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك من أحد المساجد بشبرا الخيمة. Advertisements وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر بث الصلاة من مسجد السيدة نفيسة بحضور نحو عشرين مصليًا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وأخر.

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