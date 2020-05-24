بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم

محمد اسماعيل - القاهرة - وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ تنقل المتحدة للخدمات الإعلامية صلاة عيد الفطر، عبر قنوات «دي ام سي» و«سي بي سي» و«أون إي» و«الحياة» من مسجد الفتاح العليم.
والحضور في الصلاة من العاملين في المسجد وعددهم لا يتجاوز ٣٠ مصلٍ.
وعبر أثير الإذاعة؛ يتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بمدينة القاهرة.
ومن المقرر أن تؤدى صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ويلقي خطبة العيد الشيخ يسري عزام، أحد أئمة الأوقاف المتميزين، بحضور 20 مصليًّا تحددهم الوزارة.
ووجهت وزارة الأوقاف، جميع المديريات الإقليمية، بتشغيل تكبيرات عيد الفطر المبارك، عبر مكبرات الصوت بالمساجد، نقلا من الإذاعة المصرية، وعدم السماح للإمام أو العمال بترديد التكبيرات، أو دخول أي شخص للمسجد.
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