أخبار مصر | الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد.. اعرف التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 07:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، أشارت فيه إلى وجود انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ولفتت إلى أنه يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا حارا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، بينما يشهد جنوب سيناء طقسا معتدلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وتوقعت الهيئة سقوط مطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقسا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 30

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درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 33

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 28 والعظمى 33

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 32