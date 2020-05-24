شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم شيخ 93 سنة.. «عزل كفر الدوار»: خروج 13 متعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي في محافظة البحيرة بشفاء وخروج 13 متعاف من فيروس كورونا من المستشفى من محافظات البحيرة والاسكندرية والجيزة والمنوفية.

وعبر طاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى عن سعادتهم بشفاء شيخ يبلغ من العمر 93 عامًا ويقيم بمركز أبوالمطامير، وهو يُعد من أكبر المصابين الذين دخلوا المستشفى للعلاج من الفيروس، والذى وصل إليه يوم 16 مايو الماضى.

واستقبل المستشفى أكثر من 500 حالة منذ شهر بدء تشغيله كمستشفى للحجر الصحى برئاسة الدكتور ياسر أحمد عبده، في 16 إبريل الماضى، وخرجت أكثر من 300 حالة إلى المنازل والمدن الشبابية للنقاهة.