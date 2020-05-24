شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بكورونا.. 10 معلومات عن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مسيرة فنية كبيرة، بدأتها رجاء الجداوي قبل ما يقرب من نصف قرن من الآن، قدمت فيها العديد من الأعمال الفنية المتميزة، والتي تركت بصمة هامة سواء في السينما أو في التلفزيون.

الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، ذكرت مصادر صحية، لـ«المصري اليوم» إصابتها بفيروس كورونا، اليوم الأحد.

وتستعرض «المصري اليوم» 10 معلومات عن الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

-اسمها الحقيقي نجاة محمد على الجداوي، وولدت بمحافظة الإسماعيلية في 6 سبتمبر 1938 خالتها هي الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا،

-تلقت تعليمها بمدارس «الفرانسيسكان» بالقاهرة، وبعد بلوغها الـ20 من عمرها، وتحديدا في 1958، فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري.

-عملت بعدها كعارضة أزياء، وذاع صيتها بأنها أشهر عارضة أزياء مصرية.

-شاركت في أول عمل سينمائي لها عام 1958، في فيلم «غريبة»، وبعدها توالت عليها العروض الفنية.

-يعتبر دورها في فيلم «دعاء الكروان» من أشهر الأدوار في تاريخها الفني، وجسدت من خلاله شخصية خديجة ابنة المأمور، التي يخطبها المهندس.

-شاركت مع الفنان عادل إمام في عدد كبير من الأعمال، في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها أحلام الفتي الطائر، الواد سيد الشغال، حنفي الأبهة،أمير الظلام.

Advertisements

- من أشهر أعمالها الفنية، عائلة الحاج متولي، البيه البواب، قضية رأي عام، عصابة حمادة وتوتو، موعد على العشاء، حدوتة مصرية، حلاوة الدنيا.

-جسدت دور خالتها الفنانة تحية كاريوكا، من خلال أحداث مسلسل «السندريلا».

-تزوجت من حارس مرمى نادي الإسماعيلي، ومنتخب مصر الأسبق عام 1970

-لديها ابنه وحيدة وهي أميرة لم تعمل بالمجال الفني