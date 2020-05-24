شكرا لقرائتكم خبر عن وقف العمل بنظام تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة واستبداله بـBBO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن جميع مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح تتم حالياً بنظام BBO "التملك والبناء والتشغيل"، موكداً أنه تم وقف العمل نهائياً لجميع المشروعات الجديدة التى يتم طرحها بنظام تعريفة التغذية الذى كان يعتمد على تحديد توفير الأرض للمستثمر وتحديد سعر الكيلو وات الذى تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشرائها إلزاميا وبيعه على الشبكة.

وأضاف الخياط فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك نظاما آخر للعمل فى المشروعات التى تطرحها الهيئة سواء الحكومية أو الخاصة عن طريق طرح المشروع فى المزايدات، لافتاً إلى أن إجمالى قيمة الاستثمارات الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة "شمس و رياح" تبلغ حالياً ما يقرب من 4 مليار دولار تشمل الاستثمارات الحكومية أو الخاصة.

وتابع الخياط، أن هيئة الطاقة المتجددة تستهدف التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح لتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية وفقاً لاستراتجية الحكومة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء حالياً تبلغ 5800 ميجا وات.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.