شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمحاربة الذبح خارج المجازر ومصانع تصنيع اللحوم فى العيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية والجهات المعاونة (مباحث التموين – شرطة البيئة ، والمسطحات المائية ) اتخذت عددا من الإجراءات استعدادا للعيد تمثلت فى الآتى: محاربة الذبح خارج المجازر ، تفعيل قوانين عرض ونقل اللحوم بصورة لا تعرضها للتلوث ولضمان وصولها بصورة صحية وآمنة للمواطن، متابعة ومراجعة أعمـال التفتيش على اللحوم ومحلات بيع اللحـوم وأماكن تقديم الوجبات.

وأوضحت الخدمات البيطرية، أن التفتيش على مصانع تصنيع اللحوم والتأكد من نوعية اللحوم المستخدمة فى التصنيع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وسريان تاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى التفتيش على اللحـوم المجمدة والثلاجات ومراقبة أماكن تبريـد وتجميـد اللحوم والدواجن والأسماك من الناحية الصحية والتأكد من صلاحية الثلاجات من الناحية الفنية ومدى الالتزام بالشروط الواردة فى المادة 29, 30 من القرار الوزارى 517 لسنة 1986.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان فقد تم تكثيف الحملات البيـطرية للمراقبة على الأسواق المفتوحة والتشديد علـى تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن وكذلك منتجاتها.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لمديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.