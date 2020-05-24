شكرا لقرائتكم خبر عن تكبيرات العيد.. لما المصريين يقلدوا تكبيرات الحرم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل انتشار الوباء العالمى "كوفيد 19" أو ما يعرف بـ "كورونا" فقد أغلقت المساجد والكنائس والمعابد أمام المواطنين في كافة أنحاء العالم منعا لانتشار العدوى، ويحل علينا اليوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ففي مثل هذا اليوم كنا ننتظره لأداء صلاة عيد الفطر وسط التكبيرات. Advertisements ولكننا نظرا للظرف الحالي ننقل لكم تكبيرات العيد للمنشد الدينى المصرى صالح الأزهرى الذى أبدع على إلقاء طريقة الحرم المكى.

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