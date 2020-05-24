شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: سعيد بإقامة صلاة العيد بمسجدى السيدة نفيسة والفتاح العليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن سعادته بإقامة وبث صلاة عيد الفطر المبارك على الهواء مباشرة قائلاً: "أعرب عن سعادتى البالغة بإقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة ومسجد الفتاح العليم، وأسأل الله العلى العظيم واسع فضله فى رفع الكرب عن العالمين".

وكانت وزارة الأوقاف أصدرت عددا من التعليمات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة، أنه بالنسبة لصلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، سيتم الاقتصار على 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بکشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الدينى.

وأكد طايع ضرورة عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأى تجمع خارج المسجد، ارتداء جميع المصلين للكمامة، مراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

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وفيما يتعلق بتشغيل تكبيرات العيد بمكبرات الصوت بالمساجد، أكد رئيس القطاع الدينى بالوزارة أنه سيتم السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد، مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

وأكد طايع أن المساجد التى كانت تقام بها صلاة الجمعة هى التى ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد بعدد من الضوابط وهى:" أن يكون المسجد من المساجد التى كانت تؤدى فيها صلاة الجمعة، الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد، تواجد إمام المسجد والعمال فقط بالمسجد، وعدم وجود أى شخص آخر داخل المسجد أثناء تكبيرات العيد، وغلق المسجد غلقا تاما أثناء تكبيرات العيد، متابعة مديرى المديريات ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق لما يتم بثه عبر المساجد، وتدوین مخالفات تحدث، وإرسال التقرير لغرفة العمليات المشكلة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الدينى.

وأكد رئيس القطاع الدينى، أنه سيتم تطبيق العقوبات التى أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن التجمعات حال حدوث أى تجمع أمام أو داخل المسجد، وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

واختتم طابع بالتأكيد على عدم جواز صلاة العيد خلف المذياع أو التلفاز، جواز صلاة العيد فى المنازل منفردا أو الرجل مع أهل بيته دون أى تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع ، فالهدف الرئيسى هو منع التجمع دفعا لانتشار عدوى فيروس كورونا ، وصلاة العيد ركعتان كأى صلاة أخرى، غير أن المصلى يكبر سبع تكبيرات فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ، وخمس تكبيرات فى الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام .