شكرا لقرائتكم خبر عن مدراء الأمن يقودون جولات ميدانية فى الشوارع بأول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن، جولات ميدانية فى الشوارع، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من الانتشار الشرطي بالشوارع، وتنفيذ قرارات الحكومة بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات لمنع الزحام ومجابهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وأهابت بالجميع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وحركت شرطة المسطحات المائية حملات مكبرة لمنع تسيير المراكب النيلية، فيما وجهت شرطة التموين حملات رقابية لضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وشهد محيط المنشآت الهامة والحيوية انتشاراً شرطياً للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الفطر، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لتأمين المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

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وكثفت قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الإحترازية التى إعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وإغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات إعتباراً من اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق، ورفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية.

واستعان رجال الأمن بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى، إلى جانب الإنتشار الأمنى المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصاً على سلامة المواطنين، وإستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاً على الصحة العامة، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ، بشأن التدابير الإحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، موجهاً بتكثيف الإنتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع إرتيادها من قبل المواطنين ، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، مؤكداً على أنه من منطلق مسئوليتنا جميعاً تجاه وطننا وحفاظاً على صحة المواطنين فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والإلتزام دون تهاون وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .