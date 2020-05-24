شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لصلاة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة بـ20 مصليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقل ”الخليج 365” عن الإذاعة والفضائية المصرية، صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة من مسجد السيدة نفيسة، بناءً على قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ببث الصلاة من مسجد السيدة نفيسة بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وأخر.

ويؤدى خطبة عيد الفطر المبارك الشيخ يسرى عزام، بتكليف من وزير الأوقاف، الذى أكد أن ذلك يأتى فى ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم فى مفاصل العمل القيادى والدعوى بوزارة الأوقاف.

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وأكدت وزارة الأوقاف على بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، و كصلاة أى ركعتين، مع التكبير فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فبها.

وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدرت بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشى فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، ويجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.