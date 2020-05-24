شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز تنشر أسماء 100 ألف متوفى بـ"كورونا" بالصفحة الأولى تخليدًا لذكراهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلدت صحيفة نيويورك تايمز ضحايا وباء كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اقتراب حاجز الوفيات من عتبة الـ100 ألف حالة، بنشر أسماء المتوفين على متن صفحة كاملة فى عددها الصادر اليوم الأحد.

وعنونت الصحيفة صفحتها الأولى "وفيات الولايات المتحدة بالقرب من 100 ألف.. خسارة لا تحصى.. لم يكونوا ببساطة أسماء.. لقد كانوا نحن"

وتابعت، "لا يمكن للأرقام وحدها قياس تأثير كورونا على أمريكا، سواء كان ذلك عدد المرضى الذين عولجوا أو توقفت الوظائف أو قُطعت حياتهم، ومع اقتراب البلاد من علامة فارقة قدرها 100000 حالة وفاة يقضى ترامب يومه فى لعب الجولف في ناديه في فيرجينيا، بما في ذلك جورج كونواي زوج مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي".

ووفقا لآخر الأرقام بلغ عدد وفيات كورونا كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، 96610 حتي مساء السبت، وأن الولايات المتحدة لديها أكثر الحالات المؤكدة حول العالم.

Advertisements

وعلى الرغم من الوفيات المتزايدة طالب الرئيس الأمريكي بإعادة فتح أماكن العبادة للخدمات الشخصية، وتحدث عن المبادئ التوجيهية التى يتم إصدارها لـ "مجتمعات الإيمان".

كما أكد على موقفه حينما أجاب على سؤال خلال زيارته مصنع فورد في ميشيجان حول ما سيحدث للاقتصاد الأمريكي اذا بدأت موجة ثانية من إصابات كورونا في الولايات المتحدة بقوله: "نحن لا نغلق بلادنا"، وأضاف ترامب قائلا: "سنقوم بإطفاء الحرائق، ولن نغلق البلاد، ويمكننا إخماد الحرائق، سواء كان جمرة أو شعلة، وسنقوم بإخمادها، لكننا لا نغلق بلادنا ".

كان ترامب قد قال فى وقت سابق إنه قد يكون هناك "جمر" للوباء الذي يستمر في الولايات المتحدة بعد الصيف، لكنه أكد أنه سيتم القضاء عليه.