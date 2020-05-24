مصر | بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 05:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن 3157 مسجونًا من المحكوم عليهم، حيث تضمن القرار الإفراج عن محسن السكري الضابط السابق، المتهم بقتل سوزان تميم، وذلك بعد مرور 12 عامًا من قتلها.

وفي 2012، أيدت محكمة النقض المصرية حكم محكمة جنايات القاهرة بالحكم السجن المؤبد للمتهم الأول في القضية ضابط الشرطة السابق محسن السكري. Advertisements وقالت النيابة العامة، آنذاك، إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم. يذكر أنه الحكم عليهما جاء بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عامًا لمصطفى و25 عاما للسكري.

وكانت شرطة دبي، قد أعلنت في نهاية يوليو 2008، العثور على سوزان مقتولة في شقتها بدبي، مصابة بطعنات سكين، وفي 11 أغسطس 2008، أعلنت أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي، وتم القبض عليه.