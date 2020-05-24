أخبار مصر | عاجل| بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 05:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ قبل قليل، صلاة عيد الفطر المبارك، والذي يوافق غرة شوال، للعام الهجري 1441، من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد قليل من الأفراد. وتقدم لكم بوابة الخليج 365 بثا مباشرا لصلاة العيد. وتعرض لكم بوابة الخليج 365 مواعيد صلاة العيد في مختلف مناطق الجمهورية. القاهرة 5:22

الجيزة 5:22

الإسكندرية 5:24

بورسعيد 5:15

السويس 5:17

العريش 5:09

الطور 5:16

سانت كاترين 5:14

طابا 5:08

شرم الشيخ 5:14

دمنهور 5:23

طنطا 5:21

المنصورة 5:19

الزقازيق 5:20

بنها 5:21

شبين الكوم 5:22

كفر الشيخ 5:21

الفيوم 5:25

بنى سويف 5:24

المنيا 5:28

أسيوط 5:28

سوهاج 5:27

قنا 5:24

أسوان 5:27

أبو سمبل 5:35

مرسى مطروح 5:35

الغردقة 5:17

الخارجة 5:35

الإسماعيلية 5:16

دمياط 5:16

السلوم 5:43

نويبع 5:10

حلايب 5:16

شلاتين 5:18

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