أخبار مصر | رواد "السوشيال ميديا" يوجهون رسالة للمدافعين عن خلية "الجزيرة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 05:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر رواد "السوشيال ميديا" يوجهون رسالة للمدافعين عن خلية "الجزيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي منشور موجه إلى المدافيعن عن الخلية التي تم القبض عليها مؤخرا، بتهمة صناعة أفلام للجزيرة.

وقال المنشور: "الإخوان تحشد العملاء للدفاع عن عملائها المحبوسين في قضية قناة الجزيرة".

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وأضاف: "عمرو بدر يطالب بالحرية للشخص الذي اعترف بنفسه بعمالته وقيامه بإعداد تسجيلات مفبركة لشتويه مصر لإذاعتها بالجزيرة"

وتابع: "نحن نعلم أن السبب الرئيسي لهذا الموقف هو كم الدولارات التي سيحصل عليها مقابل الدفاع عنهم، وعلى الجميع الانتباه بعد فضح المخطط الإخواني سيظهر العملاء من الداخل والخارج، وسوف نسمع أصوات مثل خالد علي وخالد البلشي، وجمال عيد وأمثالهم من العملاء الطلقاء وفي الخارج بعد أن بدأت ورقة محمد ناصر ومعتز مطر في الاحتراق أمام وعي الشعب المصري، جاءت جماعة الإخوان بالمقاول السكير محمد علي أملا في تنفيذ مخطط جديد بأدوات جديدة".

وأكد: "نقول لمن يقف وراء هؤلاء، الشعب المصري يعي تماما مؤامراتكم وعملائكم في مصر، الذين ينبحون ليل نهار وينظر لهم الشعب باحتقار، بل يذكرهم بأنه لا زال هناك مؤامرات تحاك لمصر وطابور خامس مستعد لأن يحرق الدولة، والشعب المصري ينتظر أن يتم القصاص من عملاء الداخل الذين مازالوا طلقاء مثل عمرو بدر".