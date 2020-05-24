شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بكورونا.. قصة صورة نشرتها رجاء الجداوي قبل يومين بصحبة دينا الشربيني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، قبل يومين، صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل لعبة النسيان، ومن ضمنهم الفنانة دينا الشربيني.
وكتبت «الجداوي» على الصورة وقتها: «مبروك لكل فريق العمل ...... ألف حمد وشكر لله ........فركش«.
وترتدي الفنانة رجاء الجداوي في الصورة نفس ملابسها خلال مشهد قبلت فيه الفنانة دينا الشربيني يدها وهما جالسين في غرفة واحدة على السرير، ومن غير الواضح توقيت تصوير الحلقة، لكن المشهد كان في الحلقة الأخيرة.
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