شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر صحية: إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. ونقلها إلى مستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر صحية، إن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا.

وأضافت «المصادر»، فضلت عدم ذكر اسمها، إن سيارة الإسعاف نقلت الفنانة إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة في الإسماعيلية.

مسيرة فنية كبيرة، بدأتها رجاء الجداوي قبل ما يقرب من نصف قرن من الآن، قدمت فيها العديد من الأعمال الفنية المتميزة، والتي تركت بصمة هامة سواء في السينما أو في التلفزيون.

الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، تحتفل بعيد ميلادها الـ 82 في السادس من شهر سبتمبر المقبل، حيث ولدت في 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية.

شاركت في أول عمل سينمائي لها عام 1958، في فيلم «غريبة»، وبعدها توالت عليها العروض الفنية، ويعتبر دورها في فيلم «دعاء الكروان» من أشهر الأدوار في تاريخها الفني، وجسدت من خلاله شخصية خديجة ابنة المأمور.

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