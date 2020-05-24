شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لمراكب النزهة بالعمل في أيام العيد بالبحر الأحمر (القواعد والتحذيرات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، السماح لمراكب النزهة بالعمل خلال العيد بنسبة ٢٥ ٪من حمولتها أسوة بالفنادق، وأكد أن المخالف لهذه الإجراءات من رؤساء المراكب، سيتم سحب تراخيصهم لعدة أشهر، مع غرامة مالية وعقوبات مشددة .

وقرر محافظ البحر الاحمر تعليق عمل جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية ( السفاري- السنوركل- كايت سيرف- ويند سيرف- غواصات.والسماح لمراكب النزهة الخاصة والركوبة بالأجر بالعمل مع تعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر، والالتزام بمجموعة من التعليمات أهمها أن توقيت التحرك يومياً يبدأ من الساعة السادسة صباحاً والعودة قبل الساعة الرابعة عصراً، وعدم السماح نهائياً بالوقوف وربط المراكب ببعضها في عرض البحر، ومن يخالف ذلك سيتم توقيع غرامات مالية عليه وفرض عقوبات مشددة تصل إلى سحب الترخيص الملاحي للمركب، وسحب ترخيص «الريس» البحري للمركب وكذلك الطاقم البحري، ويسمح لمراكب الركوبة بالأجر بالعمل بنسبة 25% فقط من العدد المسموح به، والمدون في الترخيص الملاحي لها.

وشدد محافظ البحر الأحمر على رفع حالة الطوارئ بمختلف المدن والمديريات استعداداً لعيد الفطر، وكلف مسئولي التموين بالمتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة للاطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية والأساسية بالجودة العالية وبكميات وأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والقيام بحملات تفتيشية مستمرة، لافتاً إلى أن المخابز من الأماكن المستثناه من قرارات الغلق، حيث ستعمل بكامل طاقتها بشكل طبيعي، مع تشديد الرقابة عليها منعاً للتلاعب بدعم المواطنين.

أكد المحافظ أنه سينفذ هذه القرارات بصرامة، وستكون هناك حملات مفاجئة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات، إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الحظر خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من الخامسة مساءً إلى السادسة صباحاً، وغلق جميع المحال والمولات التجارية والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، لافتاً إلى أن هذه القرارات تأتى في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

واكد مسؤولو محميات البحر الاحمر منع تنظيم أي رحلات بحرية أو زيارات لمختلف المحميات الطبيعية والبرية بالغردقة ومرسي علم وحلايب وشلاتين خلال اجازة عيد الفطر طبقا لقرارات وزيرة البيئة ومحافظ البحر الاحمر لمواجهة انتشار فيروس كورونا فيما تتابع ادارات المحميات المنتشرة بمدن البحر الاحمر متابعة تنفيذ قرار اغلاق الشواطئ ومنع أي تجمعات للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر واخطار الاجهزة الامنية باي مخالفات بمختلف شواطئ المحميات الطبيعية وإستمرار تعليق عمل جميع أنشطة ( غطس- سنوركل- كايت- ويند سرف- غواصات )

Advertisements