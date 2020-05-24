شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تعديل مواعيد المخابز لتوفير الخبز للمواطنين خلال فترة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، كما كانت قبل شهر رمضان، وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

فيما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين خلال أيام العيد، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على المستودعات، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمي.

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