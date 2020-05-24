التموين: تعديل مواعيد المخابز لتوفير الخبز للمواطنين خلال فترة العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، كما كانت قبل شهر رمضان، وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.
فيما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين خلال أيام العيد، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على المستودعات، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمي.
كان قد وجه الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية مديرى المديريات بمختلف المحافظات لمتابعة آليات عمل المخابر طوال أيّام عيد الفطر المبارك من خلال تشكيل مجموعات عمل للتأكد من إنتاج الخبز وفقا للمواصفات القياسية وتوفيره للمواطنين.
كما وجه الوزير، بتشكيل لجان لمتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر المبارك مع التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على فتح الشحن أمام المستودعات طبقا للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركة الغازات البترولية وكذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى والتجارى بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر مع التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركتى الجملة "العامة والمصرية "والمجمعات الاستهلاكية ووضع خطة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الهامة والضرورية ومنها التى يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية من البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية قبل أيام عيد الفطر.
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