وقت صلاة عيد الفطر 2020 في مصر بكافة محافظاتها| كيفية صلاة العيد في البيت

ننشر وقت صلاة عيد الفطر 2020 في مصر بعد أن استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1441، حيث أعلنت عن أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأحد بتاريخ 24 مايو 2020م وهو غرة شهر شوال 1441هـ، وقد تم استطلاع الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك الموافق لتاريخ 22 مايو 2020م عن طريق اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة بكافة أرجاء جمهورية مصر العربية.

وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بياناً يتعلق بأحكام صلاة عيد الفطر في البيت في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث أجازت صلاة العيد في المنزل في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر مواقيت صلاة العيد في مصر 2020، وكيفية صلاة عيد الفطر في البيت لعام 1441.

وقت صلاة عيد الفطر 2020 في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم السبت بتاريخ 23 مايو 2020م الموافق لتاريخ 30 رمضان 1441هـ مواقيت الصلاة ليوم الأحد “أول أيام عيد الفطر المبارك 1441″، ويأتي ضمن هذه المواقيت موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2020م، ومن المقرر أن يتم أداء صلاة العيد في المنزل وفق ما تم إصداره بإجازة صلاتها في البيت من جانب هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

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ومن يرغب في التعرف على وقت صلاة عيد الفطر 2020 في مصر بكافة محافظاتها وعلى رأسهم (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الدقهلية – بورسعيد – السويس – العريش – الطور – الزقازيق – الفيوم – وغيرهم) يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

المدينة التوقيت المدينة التوقيت المدينة التوقيت القاهرة 5:22 am الجيزة 5:22 am الإسكندرية 5:24 am أسوان 5:27 am شرم الشيخ 5:14 am مرسى مطروح 5:35 am الغردقة 5:17 am طابا 5:08 am بورسعيد 5:15 am العريش 5:09 am سانت كاترين 5:14 am المنصورة 5:19 am السويس 5:17 am طنطا 5:21 am المنيا 5:28 am كفر الشيخ 5:21 am الفيوم 5:25 am بنها 5:21 am الزقازيق 5:20 am دمنهور 5:23 am بني سويف 5:24 am شبين الكوم 5:22 am دمياط 5:16 am الإسماعيلية 5:16 am أسيوط 5:28 am سوهاج 5:27 am قنا 5:24 am نويبع 5:10 am حلايب 5:16 am شلاتين 5:18 am الطور 5:16 am طنطا 5:21 am 6 أكتوبر 5:23 am الحامول 5:19 am بلطيم 5:19 am رأس سدر 5:17 am كاترين 5:14 am دهب 5:12 am أبوزنيمه 5:16 am رأس غارب 5:17 am القصير 5:18 am برنيس 5:17 am الخارجة 5:35 am السلوم 5:43 am سفاجا 5:18 am مرسى علم 5:17 am سيدي براني 5:39 am الضبعة 5:31 am العلمين 5:29 am واحة سيوه 5:46 am الداخلة 5:40 am الفرافرة 5:41 am البويطي 5:34 am نجع حمادي 5:26 am

كيفية صلاة عيد الفطر في المنزل 2020

تم الإيضاح من جانب دار الإفتاء المصرية بشأن ما يتعلق بطريقة صلاة العيد في المنزل عن طريق حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، حيث أعلنت أن صلاة عيد الفطر المبارك في البيت تكون بنفس صفة صلاة العيد المُعتادة بالمساجد والمصليات والساحات، حيث يتم أدائها وفقاً للتالي:

الركعة الأولى: سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى بعد القراءة. الركعة الثانية: خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام وقبل القراءة، ثم الجلوس لقراءة التشهد ثم التسليم، وليس هناك خطبة لصلاة العيد في المنزل.

أما عن وقت صلاة عيد الفطر المبارك فتبدأ اعتباراً من وقت ارتفاع الشمس، أي بعد شروق الشمس تقريباً بثلث ساعة، ويمتد حتى زوال الشمس، أي قبيل وقت الظهر، ومن يرغب في التعرف على وقت صلاة عيد الفطر 2020 في مصر بكافة محافظاتها، فيمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.