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حدوث انخفاض في درجات الحرارة اليوم أول أيام عيد الفطر

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قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة في يوم الأحد أول أيام عيد الفطر ومن المتوقع حدوث انخفاض في درجة الحرارة بحيث سيكون الجو معتدل في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما أن هيئة الأرصاد أيضاً توقعت أن يكون الطقس إلى حد ما مائل إلى البرودة في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

توقعت أيضاً أن يكون الطقس معتدل في السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومن المفترض أن يكون معتدل في جنوب الجنوب الصعيد، كما أنها توقعت أن يكون الطقس لطيف طوال النهار في السواحل الشمالية وحار في جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار للغاية في جنوب سيناء وشمال الصعيد مع احتمال حدوث نشاط للرياح.

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