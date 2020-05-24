الارشيف / أخبار مصر

تشكيل منظومة لصيد الطيور بتنسيق مع وزير البيئة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قامت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بالتأكيد على أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل تنظيم منظومة تختص في صيد الطيور وذلك تبعاً لقرار الوزارة السنوي من أجل تنظيم صيد الطيور طوال فترة الهجرة كما أن هذا القرار ينص على وضع جميع الإرشادات التي تحدد نوع الطيور الذي يتم صيده.
كما أنه يتم العمل على تنفيذ برامج رصد البيئات والأنواع في المحميات من أجل تقيم حالتها وتم العمل على اتخاذ جميع إجراءات الحماية والصون، علاوةً على ذلك تقوم الوزارة بعمل مسح بحري لخليج العقبة وجاء ذلك بالتعاون مع معهد علوم البحار من أجل مسح مائة موقع يشكلون الأنماط الخاصة بالموائل البحرية في ساحل خليج العقبة.

اقرأ أيضا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا