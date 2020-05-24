شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة 4 آلاف جنيه عقوبة مخالف التدابير الاحترازية بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت وزارة الأوقاف إلغاء صلاة عيد الفطر بالساحات، مؤكدة أنه سيتم بث صلاة عيد الفطر لمبارك من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بحضور 20 مصليا تحددهم وزارة الأوقاف، ويلقي الخطبة الشيخ يسرى عزام، أحد أئمة الوزارة المتميزين.

وعممت وزارة الأوقاف، منشورا على المديريات الإقليمية، حول ضوابط عيد الفطر المبارك، وتشغيل التكبيرات عبر مكبرات الصوت بالمساجد، على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

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كما أن التدابير الاحترازية شملت بحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة، يوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.

ونرصد عقوبة ذلك :

- إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك بالمساجد المختلفة بمحافظات الجمهورية

- تطبيق عقوبة التجمعات على من يخالف ويقيم صلاة العيد بتجمع واسع

- يُعاقب كل من يخالف قرارات التدابير الاحترازية المتخذه بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.