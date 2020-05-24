شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كورنيش القناطر الخيرية ووضع مصدات خرسانية لمنع التجمعات بعيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، حملة مكبرة لإخلاء ميدان القناطر الخيرية من كافة الإشغالات ورفع كافة السيارات بمحيط كورنيش النيل.

وأوضح، أنه تم وضع مصدات خرسانية أمام قصر ثقافة القناطر حتى الميدان لمنع كافة أشكال التجمعات الشبابية والعائلية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق كافة المتنزهات من الحدائق وكورنيش النيل بكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك أماكن التجمعات بعد الانتهاء من صلاة العيد.

وأكد "ضياء"، أن المجلس مستمر في رفع حالة الطوارئ على مدار الساعة حتى الانتهاء من إجازة العيد، لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومتابعة غلق كورنيش القناطر وغلق كافة الحدائق والمتنزهات، ومنع الرحلات النيلية المعتادة على زيارة القناطر بالأعياد.

فيما وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تحذيرا شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة، للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدا شن حملات يومية وإزالة جميع المخالفات مهما كانت أنواعها.

وشدد المحافظ، على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل مدن المحافظة، والتصدي لكل من تسول له، مشيرا إلى أن إجمالي الإزالات بلغت حتى أمس، 11 مخالفة على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، منها 8 مخالفات على الأراضي الزراعية بمساحة 3 قراريط و5 أسهم، و3 مخالفات بناء على مساحة 328 مترا مربعا.

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استمرارعمال النظافة



حملات أمنية لمنع التجمعات



غلق الطيق بالمصدات الخرسانية