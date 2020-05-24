شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف مدير أكاديمية الأميرة فاطمة بمنصب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت الدكتورة هالة زايد، الدكتور محمد فوزى، رئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر بمنصب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وذلك لمدة 3 أشهر.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم بنسبة 28% .

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وأوضح البيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة بنسبة 31.4 % ، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.